1-1. El Liverpool amarra la 'Champions' en el adiós de Salah

Redacción deportes, 24 may (EFE).- El Liverpool despidió a Mohamed Salah, ovacionado por su afición antes, durante y después del encuentro ante el Brentford, con un empate (1-1) suficiente para amarrar la quinta plaza y certificar su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones.

Anfield disfrutó de un día emotivo. Con la última plaza con acceso a la Liga de Campeones prácticamente asegurada (el Bournemouth necesitaba golear, recortar una diferencia de seis goles y esperar una derrota del Liverpool), el foco apuntó a dos nombres que cerraban una era con su despedida: Andrew Robertson y, sobre todo, Salah. Ambos llegaron juntos en la temporada 2017/18 y ambos se marchan juntos en la 2025/26.

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Nueve cursos y nueve títulos, entre ellos dos Premier League ( 2019 y 2025) y una Liga de Campeones (2019), avalan el peso de sus figuras en la última década. Su paso por el Liverpool dejará huella y así se lo reconoció Anfield, con un tifo espectacular para homenajear a sus ídolos. En un lateral del estadio se pudo leer 'Robbo26' y en un fondo 'Mo11'. El escocés y su número de la camiseta y el egipcio con el suyo. Una muestra de agradecimiento por su trabajo.

En el terreno de juego estaban ambos. Arne Sloth quiso que se despidieran sobre el césped en una última tarde de fútbol. Hizo hueco a los dos, suplentes frente al Aston Villa la pasada jornada. Quitó a Kerkez en el lateral izquierdo y colocó a Robertson. Y prescindió de Gomez en el lateral derecho, retrasó a Jones y allí entró Salah. El resto, los mismos, excepto Mamardashvili, que cedió su hueco en la portería a Allisson, de regreso tras perderse diez partidos por una lesión muscular.

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Salah se encargó de dar el primer gran aviso cuando el duelo llegó al minuto 18. Lo dio en una falta, con un zurdazo exquisito que golpeó en el palo de la meta defendida por Kelleher y que avanzó una serie de ocasiones del Liverpool que no acabaron en gol por la falta de puntería de sus protagonistas: Mac Allister, Szboszlai y Ngumoha, antes del descanso, desaprovecharon tres disparos que condenaron a que el choque se marchara a los vestuarios sin goles.

El asedio continuó tras el respiro de los 22 futbolistas y el Liverpool obtuvo su premio en el minuto 57, cuando Salah dirigió un contragolpe que culminó con una asistencia a Jones, autor del tanto que derribó la muralla del Brentford. La acción, sin embargo, fue una alegría efímera, porque Schade, seis minutos después, se encontró con un balón suelto dentro del área que remato de cabeza con acierto.

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Con 1-1 se marchó Salah. Se fue por Frimpong y ovacionado por el público de Anfield. Salió del campo con lágrimas en su rostro a falta de un cuarto de hora para el final. En el minuto 83 se repitió la misma escena con Robertson cuando dejó su hueco a Kerkez.

Las emociones sustituyeron al fútbol, el reloj pasó sin cambios en el marcador y el Liverpool selló su presencia en la Liga de Campeones. Eso sí, igualó la peor posición en una década, la quinta plaza del curso 2022/23. Mal año de los hombres de Arne Sloth y bonita despedida para Salah y Robertson. El telón cayó sobre Anfield, que pedirá más a sus jugadores la próxima temporada.

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-- Ficha técnica:

1.- Liverpool: Alisson; Jones, Konaté (Gómez, min. 89), Van Dijk, Robertson (Kerkez, min. 83); Gravenberch (Nyoni, min. 83), Mac Allister; Salah (Frimpong, min. 73), Szboszlai, Ngumoha (Wirtz, min. 73); y Gakpo.

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1.- Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter (Nelson, min. 89); Henderson (Hickey, min. 60), Janelt; Ouattara, Jensen (Damsgaard, min. 83), Schade; y Thiago.

Goles: 1-0, min. 58: Jones; 1-1, min. 64: Schade.

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Árbitro: Darren England. Mostró cartulina amarilla a Konaté (min. 79) y Mac Allister (min. 92) por parte del Liverpool y a Janelt (min. 94) y a Collins (min. 95) por parte del Brentford.

Incidencias: partido corresepondiente a la última jornada de la Premier League de Inglaterra disputado en el estadio de Anfield ante cerca de 59.000 espectadores.

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