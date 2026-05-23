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Russell sale primero en Montreal seguido de Antonelli y Norris

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Redacción deportes, 23 may (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Russell, de 28 años, dominó la calificación, en cuya decisiva tercera ronda cubrió -con los neumáticos blandos- los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 12 segundos y 578 milésimas, 68 menos que su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial, que saldrá junto a él desde la primera fila.

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El inglés Lando Norris (McLaren), que se quedó a 151 milésimas, arrancará tercero, un puesto por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri; en una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará desde la décima posición de parrilla y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) desde la vigésima. EFE

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