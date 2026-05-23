Plácido Domingo y el futuro de la lírica española encandilan al público de Logroño

Logroño, 23 may (EFE).- Plácido Domingo ha encandilado este sábado a los aficionados a la lírica de Logroño en un concierto que ha protagonizado junto al futuro del género en España, el tenor Xabier Anduaga y la soprano Sabina Púertolas.

El concierto en el Palacio de Congresos de La Rioja 'Riojaforum' ha despertado una gran expectación, especialmente por la presencia por primera vez en este escenario de Plácido Domingo, que ha actuado dentro de La Rioja Festival.

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Los cinco minutos de aplausos finales para todos los participantes han demostrado que las expectativas se han cumplido con creces con un repertorio de ópera y zarzuela interpretado entre los tres y con dos "guindas", las castañuelas de Lucero Tena -ovacionada como una estrella- y la guitarra del internacional Pablo Sáinz Villegas, considerado sucesor de Andrés Segovia.

Ha sido Sainz-Villegas, director artístico y fundador de La Rioja Festival, quien ha introducido en el concierto a Plácido Domingo, su amigo y con el que ha recorrido escenarios de todo el mundo.

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Así, el veterano tenor madrileño se ha ganado una cerrada ovación ya nada más pisar el escenario para interpretar la obertura de 'Guillermo Tell' de Rossini; mientras que Puértolas y Anduaga han respondido bien al desafío planteado en 'Nemico della patria', de Umberto Giordano; y 'Merce diette amiche', de Verdi, respectivamente.

Ya para entonces, el público estaba entregado, a lo que han contribuido los músicos de Adda Sinfónica, impecables toda la noche, con la dirección de Josep Vicent.

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Domingo ha regresado al escenario para su primer dúo con Anduaga, dos generaciones de la mejor lírica española, para interpretar 'Paurqui me reveiller' de Massenet, a la que han seguido, alternándose en el escenario con Puértolas, obras de Bizet y Verdi.

El repertorio se ha centrado en la zarzuela, con pasajes de 'La revoltosa', de Ruperto Chapí; 'Los gavilanes', de Jacinto Guerrero; y 'Doña Francisquita', de Amadeo Vives.

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Plácido Domingo se ha lucido en 'La taberna del puerto', de Pablo Sorozábal; y ha dejado que Puértolas lo hiciera con 'El barbero de Sevilla', de Gerónimo Giménez; y el éxtasis ha llegado cuando Lucero Tena ha llegado el escenario a sus 87 años en un pasaje de 'La boda de Luis Alfonso', también de Gerónimo Giménez.

Con el éxito ya asegurado, Plácido Domingo ha iniciado la recta final con una canción de 'El manojo de rosas', de Pablo Sorozábal, para luego dar paso a un dúo con Pablo Sáinz Villegas, de 'Granadinas'; y a una canción a trío, que ha acabado de rendir al público y ha sido el preludio de una gran ovación de cinco minutos. EFE

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