Petro dice que 6 personas asesinadas por el ELN en el Catatumbo tenían "voluntad de paz"

Bogotá, 23 may (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este sábado que conoció a las seis personas que fueron asesinadas por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) el martes pasado en la convulsa región del Catatumbo y resaltó que las víctimas tenían "voluntad de paz".

"Yo conocí esas personas asesinadas y sé que eran personas con voluntad de paz y de construir el Pacto Catatumbo y la sustitución voluntaria de cultivos de hoja de Coca, pero ustedes lo que quieren es que esos cultivos permanezcan porque son su fuente de financiación", dijo Petro en X, donde criticó las acciones del ELN.

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La matanza de estas seis personas fue cometida el martes pasado en la carretera que une a los municipios de Ocaña y Ábrego, en el departamento de Norte de Santander (noreste).

Una de las personas asesinadas es el líder social Freiman David Velásquez, miembro de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), quien contaba con un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Igualmente en el ataque cometido en Ábrego, municipio que hace parte de la región del Catatumbo, fueron asesinados Yidy Velásquez, hermana del líder social; un firmante de paz; Mayerlis Yoselín Hernández Ramírez, miembro de Asuncat, y dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección.

El ELN acusó a varias de las personas que viajaban en la camioneta de ser miembros del Frente 33 de las disidencias de las FARC, con el que libra una guerra por el control territorial desde enero del año pasado, aunque lamentó que en el ataque fuese asesinado el líder social.

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"Ustedes llaman a las personas que han asesinado paramilitares y no lo son, olvidan que yo mismo he atacado como nadie, y lo seguiré haciendo, la gobernanza paramilitar", añadió Petro.

El Catatumbo es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo y desde hace décadas es una zona en disputa por grupos guerrilleros y paramilitares.

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En esta zona del país -formada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú- operan el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. EFE