Duterte seguirá detenido en La Haya pese a pedir su liberación provisional por razones de salud

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha confirmado este sábado que el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, investigado por crímenes de lesa humanidad en relación a la operación 'guerra contra las drogas', permanecerá detenido en La Haya después de que la defensa pidiera su liberación de forma provisional argumentando problemas de salud derivados de la edad.

La Cámara habría revisado la petición de la defensa y ha argumentado que Duterte ya fue eximando por tres médicos expertos, cuyos informes alegaban "no contener ninguna información que justifique" la liberación del expresidente. De esta manera, el Tribunal ha señalado que esta acción podría facilitar la huida del exlíder filipino.

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"Teniendo en cuenta su acceso a vastos recursos y contactos, incluyendo a su familia y simpatizantes en Filipinas que podrían ayudarlo a eludir la Justicia, la Sala considera que, a pesar de las alegaciones de la Defensa sobre el estado de salud del acusado, existe un riesgo real y sustancial de que este pueda fugarse u obstruir la justicia, ya sea por sí mismo o a través de sus asociados", ha justificado el Tribunal, recogido por la agencia de noticias estatal filipina.

La sala de primera instancia del Tribunal Internacional ha afirmado que la condición física y las capacidades cognitivas de Duterte "no constituyen factores que superen los riesgos mencionados anteriormente".

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Así las cosas, el equipo de Duterte ha declarado en varias ocasiones anteriores que el expresidente ha sufrido frecuentes caídas, ocasionadas por la pérdida del equilibrio, y que su mala memoria ya no le permite dar instrucciones a otros para manipular a los testigos.

Duterte se enfrentará a una nueva sesión ordinaria el próximo 27 de mayo.

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