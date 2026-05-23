Iván Cepeda apunta a ganar en primera vuelta para "construir oportunidades" en Colombia

Bogotá, 22 may (EFE).- El senador izquierdista Iván Cepeda, candidato presidencial del partido oficialista colombiano Pacto Histórico, apunta a ganar las elecciones en primera vuelta, el 31 de mayo, con el objetivo de "construir oportunidades y prosperidad" para el país.

"Nuestro programa es para construir oportunidades y prosperidad para toda la nación, busca eliminar la pobreza, superar la desigualdad social, acabar con el hambre y el desempleo", expresó el aspirante, del mismo partido que el presidente Gustavo Petro, tras ser recibido este viernes por miles de personas en la Plaza de Bolívar de Bogotá con la frase "Iván, amigo, el pueblo está contigo".

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El candidato, que intervino en su último acto público en Bogotá antes de los comicios y que el domingo cerrará su campaña en Barranquilla, reivindicó la 'Alianza por la Vida' que ha formado para las elecciones y de la que hacen parte "progresistas, liberales y reformistas de todo el espectro político".

"Hemos recorrido exitosamente el país y en 117 actos públicos multitudinarios como este, hemos congregado en plazas y avenidas de todas las ciudades y municipios del país a más de 650.000 personas", señaló sobre su campaña.

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En su discurso 'Por el bien de todos, primero los pobres', Cepeda centró buena parte del texto en criticar al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), su mayor contradictor político, de quien dijo que representa "la justificación de los peores crímenes que se han perpetrado en las últimas décadas en Colombia".

Cepeda llega a la recta final de la campaña ubicado en primer lugar en las encuestas de intención de voto por delante del abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella y de la derechista Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático.

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La senadora Aída Quilcué, del pueblo indígena nasa y compañera de fórmula de Cepeda, afirmó que el próximo 31 de mayo buscan que los colombianos elijan a un segundo Gobierno progresista y también apuntó a ganar en primera vuelta.

"Gracias por ponerme como candidata vicepresidencial para representar a los pueblos indígenas, étnicos, negros y campesinos, a los jóvenes, a las mujeres, a la comunidad LGBTIQ+, a la comunidad discapacitada, a los viejitos y las viejitas, a todos los que hemos sido históricamente excluidos", señaló Quilcué.

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A la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, miles de personas llegaron con banderas de Colombia y carteles de organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos que apoyan a Cepeda.

Entre los asistentes hubo víctimas del conflicto armado, como representantes de Fundación Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo) y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

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Cepeda también estuvo acompañado, entre otros, por el expresidente Ernesto Samper (1994-1998); los exministros Susana Muhamad, Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo; los senadores María José Pizarro, Gloria Flórez y Ariel Ávila, y el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social Gustavo Bolívar, entre otros dirigentes políticos.

"Vengo en mi condición de expresidente liberal a pedirle a todos los liberales de Colombia que voten por Iván Cepeda y Aída Quilcué porque (...) queremos la paz y no la guerra; que continúen los programas sociales", expresó Samper. EFE

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