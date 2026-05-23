Italia completa la repatriación de los cinco buceadores muertos en las Maldivas

Roma, 23 may (EFE).- La repatriación a Italia de los cinco buceadores muertos durante una inmersión hace diez días en una cueva submarina en las Maldivas ha concluido este sábado con la llegada a la ciudad de Milán (norte) de los cuatro últimos cadáveres.

El avión que ha trasladado los restos ha aterrizado a las 13.10 hora local (11.10 GMT) en el aeropuerto milanés de Malpensa.

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Los fallecidos repatriados hoy son la docente de la Universidad de Génova Monica Montefalcone y su hija, Giorgia Sommacal: la investigadora de la misma institución Muriel Oddenino, y el recientemente licenciado Federico Gualtieri.

El cuerpo de un quinto fallecido, el buceador Gianluca Benedetti, ya fue repatriado a Milán el pasado lunes.

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Los cadáveres serán trasladados a la morgue de la cercana localidad de Gallarate para su autopsia, que empezará previsiblemente el lunes, según avanzan los medios locales.

La fiscal de Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, seguirá el estudio para su investigación por presunto homicidio culposo.

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Los cinco buceadores italianos desaparecieron el 14 de mayo en una cueva submarina a 60 metros de profundidad conocida como Dhevana Kandu. La búsqueda por parte de las autoridades inició después de que estos no lograran salir a la superficie.

Un buzo de las Fuerzas de Defensa Nacional de Maldivas (MNDF), Mohamed Mahudhee, falleció durante la misión de búsqueda.

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La cueva donde ocurrió el incidente es descrita por las autoridades militares como un entorno de alto riesgo, con una longitud aproximada de 60 metros y una profundidad de 60 metros.

El interior de la cueva presenta poca visibilidad y espacios cerrados, lo que la convierte en una zona de elevado riesgo incluso para los buceadores más experimentados. EFE

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