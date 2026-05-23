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Dictan prisión preventiva en Portugal para la pareja de franceses que abandonó a sus hijos

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Un tribunal de Setúbal, en Portugal, ha dictado prisión provisional contra la pareja de ciudadanos franceses, Marine Rousseau y Marc Ballagriga, que abandonaron a sus dos hijos de 4 y 5 años en una carretera ocho días después de mudarse a Portugal.

La Fiscalía lusa había solicitado la prisión por los delitos de daño a la integridad física agravada y exposición al abandono, según recogen medios portugueses citando fuentes judiciales.

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La decisión judicial "tiene en cuenta las exigencias cautelares del caso, como el peligro de fuga, el peligro de perturbación del proceso, peligro de continuación de la actividad criminal y peligro de perturbación del orden y tranquilidad públicas".

Por ello el tribunal considera que "otras medidas serían inadecuadas o insuficientes". Rousseau, de 41 años, y Ballabriga, de 55, fueron detenidos el jueves en Fátima tras el abondono de sus hijos, Zacharie y Barthélémy quien están ya con una familia de acogida tras recibir el alta en el Hospital de Setúbal y con visos de regresar a su país.

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