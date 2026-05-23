Agencias

Asesinados dos turistas en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica

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La Policía de la provincia sudafricana de Limpopo está investigando el brutal asesinato de dos turistas en el Parque Nacional Kruger, una de las principales atracciones del país.

Un hombre de 71 años y una mujer fueron asesinados concretamente en la zona de Pafuri la semana pasada, según recoge la televisión pública sudafricana, SABC.

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Fueron vistos por última vez con vida el miércoles y el viernes por la tarde sus cuerpos fueron localizados en la confluencia de los ríos Levubu y Limpopo.

Un portavoz policial, Hlulani Mashaba, ha indicado que las víctimas tenían múltiples heridas de arma blanca en el torso. "Las circunstancias no están claras por el momento. La Policía ha abierto una investigación por homicidio y secuestro", ha explicado.

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