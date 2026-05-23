La Fiscalía mexicana cita a la gobernadora de Chihuahua por la presencia de agentes de la CIA

La Fiscalía General de la República mexicana ha citado a declarar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en relación con la operación contra el narcotráfico en la que murieron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, la CIA, el pasado 19 de abril.

"Pues ahí estaremos porque siempre he dado la cara", ha declarado Campos, quien cuenta con fuero constitucional, lo que no la exime de las citaciones, según recoge la prensa mexicana.

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La gobernadora ha recibido la citación en Palacio de Gobierno en Chihuahua. "Lo único es que lamento que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses", ha añadido Campos ante los agentes, a los que dijo también que entendía que hacían su trabajo.

"Con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer ante la FGR, ni a ningún otro gobernador de este país. Pues ahí estaremos porque siempre he dado la cara", ha insistido.

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El caso ha ganado notoriedad después de que las autoridades de Chihuahua reconocieran que había dos estadounidenses vinculados a la CIA entre los cuatro fallecidos.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha pedido explicaciones a las autoridades estadounidenses, en particular a su legación diplomática, por la presencia de los agentes de la CIA en una operación de la que no tenía conocimiento y ha dejado entrever que se podría haber infringido la seguridad nacional y la soberanía de México.

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