Agencias

Gonzalo, Bellingham, Mbappé y Brahim llevan la goleada del Madrid en las despedidas (4-2)

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Madrid, 23 may (EFE).- Gonzalo García en el minuto 13, el inglés Jude Bellingham en el 27, el francés Kylian Mbappé en el 50 y Brahim Díaz, en el 88, le dieron la victoria al Real Madrid ante el Athletic Club (4-2) en un partido marcado por las despedidas de Dani Carvajal, capitán del conjunto blanco, el austriaco David Alaba y el último partido de Ernesto Valverde como entrenador del equipo vasco.

Por parte de los visitantes, los goles los firmaron Gorka Guruzeta, de volea en el primer minuto de añadido de la primera mitad, tras un centro lateral de un Iñaki Williams que, también en el añadido, pero de la segunda parte, cerró su temporada con un tanto.

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EFE

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