Panamá firma con Instituto Cervantes el acuerdo para celebrar el XI Congreso de la Lengua

Ciudad de Panamá, 22 may (EFE).- La ministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, firmaron este viernes en la capital panameña un convenio de colaboración para celebrar el XI Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) en 2028 en el país centroamericano.

En un acto celebrado en el Ministerio de Exteriores de Panamá, Molinar y García Montero estamparon su firma en un acuerdo que fija los compromisos de colaboración que regirán la organización y la celebración del Congreso dentro de dos años, algo que la ministra definió como un sueño.

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"Esto lo soñamos, esto lo deseamos y tuvimos la suerte de contar con aliados para hacerlo realidad. Hoy es un día de fiesta para Panamá. Tenemos el privilegio de volver a traer a nuestro país un congreso que ya estuvo y dejó una huella profunda en nuestro sistema educativo", afirmó Molinar.

También García Montero reconoció que se trata de "un acto muy importante para el Instituto Cervantes y una muestra del respeto que al Gobierno de España le merece Panamá, el Gobierno de Panamá y la Academia Panameña", y destacó que pertenecen a una "comunidad de más de 530 millones de hablantes".

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"Cuando hablamos de la cultura en español, queremos reconocer que España abandonó todo el imperialismo de la época franquista, somos el 9% de los hablantes y hace el ridículo todo aquel que en nombre del 9% quiere ser el emperador de los 530 millones de hablantes de nuestro idioma, y en eso trabajamos, y por eso se puso en marcha los congresos de la lengua, que intentan analizar los retos que tenemos, la oportunidades que tenemos", subrayó.

La candidatura panameña fue aprobada por unanimidad por las 23 academias integradas en la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) durante el último congreso, celebrado en Arequipa (Perú) en octubre de 2025.

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Sin embargo, el anuncio oficial no se realizó en ese momento debido a una controversia entre las dos instituciones que lo organizan, la Real Academia Española (RAE) y el Instituto Cervantes, por cómo se debe elegir a la ciudad anfitriona.

Ahora serán el Instituto Cervantes, el país anfitrión y la RAE y ASALE quienes concreten las fechas en las que se realizará el congreso en Panamá en 2028.

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Asimismo, se establece, según un comunicado previo, que la Secretaría Académica del Congreso sea ejercida por la Academia Panameña de la Lengua conforme a los acuerdos entre el Instituto Cervantes y la RAE.

En el acto estuvieron presentes, entre otros, el presidente de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge Eduardo Ritter; el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional del Gobierno panameño, Carlos Guevara Mann; la ministra de Cultura, Maruja Herrera; los escritores nicaragüenses Sergio Ramírez (Premio Cervantes 2017) y Gioconda Belli, y el embajador de España, Guzmán Palacios.

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Guevara Mann, que hizo de anfitrión del evento, mostró su "profundo orgullo y mucha satisfacción" por el "respaldo y la aprobación unánime" que recibió la candidatura de Panamá.

Panamá será sede por segunda vez del Congreso de la Lengua, tras el que organizó en 2013, y recoge así el testigo de otras ciudades anfitrionas, como Zacatecas (México, 1997), Valladolid (España, 2001), Rosario (Argentina, 2004), Cartagena de Indias (Colombia, 2007), Santiago de Chile (2010), Ciudad de Panamá (2013), San Juan de Puerto Rico (2016), Córdoba (Argentina, 2019), Cádiz (España, 2023) y Arequipa (Perú, 2025). EFE

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