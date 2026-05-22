La UE impulsa fondo de 5.000 millones de euros para invertir en México

Ciudad de México, 22 may (EFE).- La Unión Europea (UE) anunció este viernes un plan de inversiones de 5.000 millones de euros en México, como parte del nuevo impulso al Acuerdo Global Modernizado, para financiar proyectos en energías limpias, movilidad, farmacéutica, redes digitales y economía circular.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el programa Global Gateway, la estrategia europea de inversión para el mundo, movilizará 5.000 millones de euros, “más de 100.547 millones de pesos” en México.

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Von der Leyen explicó que la agenda de inversión estará alineada con el Plan México, la estrategia industrial del Gobierno de Claudia Sheinbaum, y que permitirá respaldar la transición energética con 13 nuevos proyectos de generación solar y eólica, además de iniciativas de movilidad limpia, entre ellas nuevos sistemas de cablebús.

“Hoy hemos dado alas grandes a nuestra relación”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, al defender que el acuerdo modernizado abre una etapa “ambiciosa, fiable, con visión de futuro y comprometida” entre ambas partes.

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La dirigente europea sostuvo que el plan también incluye inversiones en sectores estratégicos como la industria farmacéutica, las redes digitales y la economía circular, con un proyecto insignia para enfrentar la contaminación por plásticos.

Además, anunció nuevos diálogos bilaterales en energía, salud y digitalización, así como otro sobre seguridad y migración, asuntos que calificó como “apremiantes y complejos” tanto en Europa como en América Latina.

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Von der Leyen precisó, a una pregunta de EFE, que esta inversión constituye un mínimo inicial, pues el programa busca crear condiciones para atraer capital privado junto con el país receptor.

“El efecto de apalancamiento de esta inversión es enorme”, sostuvo.

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En su turno, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó que la UE y México son “aliados naturales”, “socios fiables y amigos”, unidos por valores comunes como la democracia, la defensa de los derechos humanos y el multilateralismo.

Costa sostuvo que el acuerdo modernizado “eliminará aranceles, impulsará el comercio y la inversión y creará prosperidad a ambas orillas del Atlántico”, además de diversificar las economías y reducir “dependencias excesivas”.

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El líder europeo subrayó que el respaldo del Global Gateway al Plan México generará “beneficios concretos para el pueblo mexicano” y demostrará que la Unión Europea es “un socio fiable” para construir una economía mexicana “más fuerte, más diversificada y más sostenible”.

Sheinbaum agradeció el fondo europeo y lo definió como “una gran muestra de la cooperación para el desarrollo entre regiones y naciones”.

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La presidenta mexicana afirmó que México es un socio estratégico fundamental para Europa en energías limpias, electromovilidad, agroindustria sostenible, movilidad, innovación científica, inteligencia artificial y desarrollo tecnológico.

También defendió que el acuerdo "no busca sustituir la relación económica de México con otras regiones, sino complementarla, y aseguró que las inversiones deberán aumentar el valor agregado en el país, en línea con el Plan México.

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Sobre los plazos, Sheinbaum señaló que los acuerdos firmados permiten avanzar “de inmediato” en el fortalecimiento de las relaciones comerciales y las inversiones, aunque una parte deberá pasar por el Senado mexicano. EFE

(foto)

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