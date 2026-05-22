Guatemala declara la alerta amarilla por sequía y altas temperaturas

Ciudad de Guatemala, 22 may (EFE).- Las autoridades de protección civil de Guatemala declararon este viernes la alerta amarilla (prevención) debido a la sequía y las altas temperaturas que se registran en el país centroamericano.

El Consejo Nacional de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) explicó -en un comunicado- que decidió declarar la medida ante los posibles impactos asociados a la escasez de lluvia.

PUBLICIDAD

La declararon fue adoptada con base en los análisis técnicos y científicos nacionales e internacionales y a las proyecciones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), indicó la entidad.

La Conred agregó que este nivel de alerta “constituye una acción preventiva y de preparación anticipada” y no representa una declaratoria del fenómeno de El Niño.

PUBLICIDAD

El pasado 5 de mayo las autoridades alertaron sobre una alta probabilidad de que este año se conforme el fenómeno de El Niño, que provocará una sequía prolongada en la mayoría del territorio del país centroamericano.

El director del Insivumeh, Edwin Rojas, explicó ese día que, aunque aún no está confirmado, existe un 88 % de probabilidad de que el fenómeno se conforme y afecte no solo a Guatemala sino a toda Centroamérica.

PUBLICIDAD

Regiones de al menos dieciocho de los veintidós departamentos (provincias) de Guatemala se verían afectadas por la falta de lluvias entre junio y, posiblemente, hasta el mes de agosto, advirtió el funcionario.

La Conred instó a los gobiernos departamentales y municipales a aumentar la alerta y fortalecer las acciones de prevención para hacer frente a la sequía, a los incendios forestales y a las altas temperaturas que se registran en el país.

PUBLICIDAD

La institución sostuvo que reforzará la vigilancia para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier evolución del fenómeno natural.

Las zonas más afectadas por la escasez de lluvia están ubicadas en el denominado Corredor Seco, en el este del país, donde algunos cultivos agrícolas se han perdido.

PUBLICIDAD

La última vez que el fenómeno de El Niño afectó con fuerza a Guatemala fue en 2014, y se considera como una de las crisis climáticas más agudas y destructivas de las últimas décadas, que derivo en escasez de lluvias hasta por más de cuarenta días en varias regiones del país, y que afectó cultivos y suelos fértiles.

Según datos de Naciones Unidas, cerca de trece millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria en el Corredor Seco centroamericano, debido a la crisis climática y al alza en los precios de los alimentos. EFE

PUBLICIDAD