Alejandra Rubio vuelve a televisión emulando a Paco Umbral: "Mi intención es hablar de mi libro"

Dos meses después de anunciar que se tomaba un tiempo alejada de la televisión y tras una semana convertida en escritora, Alejandra Rubio ha regresado al medio de comunicación en el que el clan Campos ha hecho carrera, incluida ella. Emulando al gran Francisco Umbral casi parafraseando su mítica oración, la hija de Terelu explicaba así los motivos por los que volvía al plató de 'De Viernes': "Mi intención es hablar de mi libro y me habéis invitado", indicaba, añadiendo que entendía que también se le preguntasen sobre otros aspectos de su vida.

Presumiendo de su tripita de embarazada con un look premamá de lo más chic, la nieta de María Teresa Campos confesaba que está "más tranquila": "Con cosillas, pero en general bastante bien". Alejandra y Carlo Costanzia ampliarán la familia a finales de año y esperan una niña, aunque en un primer momento, todos esperaban que fuera otro niño: "Todavía no hemos elegido el nombre, me toca a mí", aclaraba antes de explicar la gran responsabilidad que tiene sobre sus hombros al tener que escoger uno "que le guste a todo el mundo".

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En ese momento Terelu Campos, ejerciendo de orgullosa madre y abuela, aclaraba que Alejandra tenía sobre todo una lista de nombres de niños porque todos tenían claro que era el sexo del bebé, aunque luego la sorpresa ha sido otra. Y a eso hay que añadirle, según la presentadora, que su hija es una amante de los "nombres raros", a lo que Alejandra ha apostillado que "todos los del mundo".