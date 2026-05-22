Mujer compra un palacio en Bielorrusia por 33 dólares

Moscú, 22 may (EFE).- Una mujer rusa ha comprado un palacio en Bielorrusia por 94,5 rublos locales, es decir unos 33 dólares, informó hoy la prensa.

Según la agencia Sputnik Belarus, se trata de un palacio que perteneció a la familia Radziwill y que fue construido en 1751.

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El edificio de ladrillo de dos plantas estaba abandonado desde 2010. Antes sirvió como escuela y hospital.

La construcción corría el peligro de derrumbe y las autoridades no lograban encontrar en las respectivas subastas a un comprador que se comprometiera a restaurarla, debido, en gran medida, al precio de las obras que requiere el palacio.

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El anterior propietario también adquirió el edificio por un precio simbólico en 2022, pero no cumplió con el compromiso para su renovación.

La nueva dueña, identificada como Tatiana, prometió convertir el palacio en un hotel con salas de exposiciones y cafeterías. EFE

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