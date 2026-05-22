Infografías del viernes 22 de mayo de 2026

RD CONGO ÉBOLA - Las muertes sospechosas por ébola en la República Democrática del Congo (RDC) subieron a 160, de un brote que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 17 de mayo como emergencia sanitaria internacional.

FÚTBOL GUARDIOLA - Pep Guardiola dejará el banquillo del Manchester City al final de la actual temporada y asumirá como embajador global del City Football Group, tras una etapa en la que conquistó 20 títulos, dirigió 592 partidos y logró 423 victorias.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 - A 19 días del Mundial: El primer gol de un Mundial se marcó en el minuto 19 durante un partido entre Francia y México el 13 de julio de 1930. El autor del gol fue Lucien Laurent, del equipo francés.

JUGADORES INGRESOS - Con ingresos de 300 millones de dólares, Cristiano Ronaldo encabeza un grupo de veteranas superestrellas del deporte que, en conjunto, ganaron 1.400 millones de dólares en los últimos doce meses, según nuevas cifras de Forbes.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES FEMENINA - Previa de la final de la Liga de Campeones femenina, que enfrentará al Barcelona y al Lyon el sábado en el Ullevaal Stadion de Oslo.

TENIS ROLAND GARROS - Con 14 títulos individuales y 39 victorias consecutivas, Rafael Nadal es el rey de Roland Garros. Estos son los ganadores y récords del torneo masculino.

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TENIS ROLAND GARROS - Con 7 títulos individuales y 29 victorias consecutivas, Chris Evert es la reina de Roland Garros. Estas son las ganadoras y récords del torneo femenino. EFE

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