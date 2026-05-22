Agencias

Ucrania neutraliza 115 de los 124 drones lanzados por Rusia contra su territorio

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Kiev, 22 may (EFE).- Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron entre la tarde del jueves y la mañana de este viernes 115 de los 124 drones de larga distancia lanzados por Rusia contra territorio bajo control de Kiev, informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte diario.

Los drones neutralizados fueron derribados o desviados de su trayectoria con interferencias electrónicas sobre varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.

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Siete de los drones no pudieron ser interceptados e impactaron en cinco localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de aviones destruidos en el aire en otros cinco lugares.

Varios drones rusos seguían en el aire en el momento en que se publicó el parte. EFE

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EFE

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