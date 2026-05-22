EEUU sanciona a un alto mando de la Policía tanzana por la supuesta tortura de activistas

Nairobi, 22 may (EFE).- Estados Unidos ha sancionado a un alto mando de la Policía tanzana por "graves violaciones de derechos humanos", incluida la supuesta tortura infligida a dos activistas de Kenia y Uganda, informó este viernes la Embajada estadounidense en Tanzania.

En un comunicado emitido por la legación diplomática, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirma que su departamento "designa al comisionado adjunto superior de la Policía de Tanzania (TPF), Faustine Jackson Mafwele, en virtud del artículo 7031(c), basándose en información fidedigna que lo vincula con graves violaciones de los derechos humanos".

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"Hace un año, miembros de la TPF detuvieron, torturaron y agredieron sexualmente a la ugandesa Agather Atuhaire y al keniano Boniface Mwangi, quienes se encontraban en Dar es Salaam para observar el juicio del líder opositor Tundu Lissu", añade Rubio.

Aunque el secretario de Estado no precisó las sanciones, el artículo 7031(c) contempla restricciones de visado que impiden la entrada en territorio estadounidense.

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Mwangi y Atuhaire denunciaron en junio de 2025 que sufrieron torturas sexuales a manos de la Policía de Tanzania cuando fueron detenidos el mes anterior en ese país, adonde viajaron para seguir el proceso judicial de Lissu, líder de la principal fuerza de la oposición, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili).

En una rueda de prensa en Nairobi, Mwangi (activista social y periodista) y Atuhaire (abogada, periodista y activista pro derechos humanos) relataron la traumática experiencia que vivieron antes de ser expulsados de Tanzania.

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"Fuimos secuestrados en Tanzania por las fuerzas de seguridad tanzanas y torturados", subrayó Mwangi, al indicar que la pesadilla comenzó después de registrarse en un hotel en Dar es Salam, capital económica de Tanzania, donde fueron arrestados.

Mwangi y Atuhaire denunciaron que los agentes les obligaron a desnudarse y les sometieron a abusos, aunque la Policía tanzana negó entonces esas alegaciones.

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Amnistía Internacional (AI) instó entonces a la comunidad internacional a exigir al Gobierno de Tanzania que "haga responsables a los agentes de policía y a sus superiores por la tortura, la agresión y la agresión sexual" cometidas contra Mwangi y Atuhaire.

La sanción de EE.UU. se conoció después de que el pasado mes la comisión de investigación designada por la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, para investigar la violencia ocurrida alrededor de las elecciones del 29 de octubre de 2025 cifrara en 518 el número de muertos, incluidos 197 fallecimientos por herida de bala.

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Según Chadema, citado por Human Rights Watch (HRW), murieron hasta 1.000 personas durante la represión de las protestas.

La ONU, por su parte, estima que cientos de personas pudieron fallecer en las manifestaciones. EFE

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