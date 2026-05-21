UGT llama a la movilización contra el "intento de las derechas de eliminar políticas públicas" de vivienda

UGT ha animado a los ciudadanos a participar en las movilizaciones convocadas en toda España en defensa del derecho a la vivienda y "en contra de la agenda legislativa del bloque de la derecha", quienes intentan "desmantelar el escudo público" para "proteger los intereses del mercado libre y los especuladores".

Para el sindicato, el debate parlamentario es "una cortina de humo para beneficiar al 'lobby' inmobiliario" y alerta de que la tramitación de la proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal, presentada por el PP, llega en el momento "de mayor tensión residencial y con la población al límite de su resistencia".

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Así, UGT señala que la norma se centra en un debate sobre "un tema residual" con el objetivo de que las inmobiliarias "sigan aumentado su poder de presión" sobre los inquilinos.

Asimismo, UGT califica de "alarmante" que esta iniciativa haya avanzado gracias a la abstención de PNV y Junts, ya que cada votación que todas las votaciones que buscan proteger la vivienda encuentran "el rechazo sistemático" de los grupos de derechas, que la consideran "un simple activo financiero que tienen que defender".

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Por todo ello, UGT se movilizará para exigir el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española y el aumento "urgente" del parque público de vivienda para la clase trabajadora.

El sindicato se unirá a las movilizaciones convocadas por los movimientos de vivienda el 23 de mayo en Guadalajara; el 24 de mayo en Madrid y Zaragoza; el 5 de junio en Vigo; y el 6 de junio en Valencia, Barcelona, Gijón, Santander, Santiago de Compostela, Valladolid y otras ciudades de España.

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