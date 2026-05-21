SBU ucraniano extrema vigilancia en frontera con Bielorrusia ante posibles infiltraciones

Kiev, 21 may (EFE).- El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) anunció este jueves operaciones conjuntas “sin precedentes” con el Ejército en la frontera con Bielorrusia que incluyen el refuerzo de la vigilancia de la zona para interceptar posibles grupos de espías y saboteadores desde el país vecino, que, según dijo el presidente Volodímir Zelenski recientemente, está recibiendo presiones de Rusia para que ataque a Ucrania.

Estas acciones tienen lugar en las regiones del norte de Ucrania de Cherníguiv, Kiev, Zhitómir, Volinia y Rivne, todas ellas con frontera con Bielorrusia, y consisten en la identificación de las personas que se encuentran en las zonas sensibles y la búsqueda de objetos sospechosos que pudieran contener explosivos u otros elementos de riesgo.

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La Guardia de Fronteras, la Guardia Nacional y la Policía también participan en estas acciones, que han sido anunciadas en el último día de los ejercicios militares conjuntos con armamento capaz de portar munición nuclear que los Ejércitos de Rusia y Bielorrusia han llevado a cabo esta semana en suelo bielorruso.

Bielorrusia es el aliado más estrecho de Rusia y cedió su territorio a las tropas rusas para que invadieran Ucrania por el norte al comienzo de esta guerra.

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El Ejército bielorruso no ha entrado sin embargo en combate con las fuerzas ucranianas, que por el momento no han atacado territorio de Bielorrusia.

Zelenski dijo en su discurso a la nación de anoche que Rusia contempla distintos escenarios para volver a atacar a Ucrania desde el norte en colaboración con Bielorrusia. EFE

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