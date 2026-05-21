Roborock trae a España sus nuevos robots cortacésped con tracción 4x4 y navegación LiDAR en la serie RockMow Z1

Roborock ha lanzado en España su nueva gama de robots cortacésped inteligentes, que incluye las series RockNeo Q1, RockMow S1 y RockMow Z1, destacando esta última por su diseño "todoterreno" al ofrecer tracción en las cuatro ruedas y un sensor láser 3D de 360 grados en la versión LiDAR.

La tecnológica ha diseñado estos dispositivos para ofrecer una experiencia sin esfuerzo a la hora de cuidar el césped, asegurando además resultados profesionales, sin necesidad de cables ni de intervención física gracias a su tecnología avanzada de navegación.

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Esto se debe a que toda la gama incorpora el sistema de percepción ambiental Sentisphere, que combina navegación RTK de banda completa y VSLAM, lo que se traduce en una precisión "centimétrica" a la hora de moverse por distintos entornos, incluso en zonas con sombra.

En el caso de la serie de entrada RockNeo Q1, la compañía ha detallado que está pensada para usuarios que deseen introducirse en la automatización del jardín. Así, se trata de un modelo capaz de abarcar superficies desde 500 a 1.000 metros cuadrados, adaptándose a distintos tipos de terrenos irregulares, incluso superando pendientes de hasta el 45 por ciento y objetos de hasta 4 centímetros de altura.

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Para superar estos obstáculos, además del sistema Sentisphere, está equipado con la tecnología Stereo Vision, que permite identificar y esquivar objetos de forma ágil. Además, cuenta con un sistema de tracción 2WD. Todo ello se completa con el módulo opcional PreciEdge, que logra un acabado profesional para los bordes del césped.

POTENCIA Y AUTONOMÍA CON ROCKMOW S1

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Roborock también ha lanzado la serie RockMow S1, que ofrece tecnología para jardines de mayor extensión al ampliar la cobertura hasta los 1.500 metros cuadrados, además de estar equipado con el módulo de corte de bordes PreciEdge integrado.

Al igual que la serie anterior, también cuenta con un sistema de tracción 2WD, capacidad de tracción trasera y soporta las pendientes del 45 por ciento y obstáculos de hasta 4 centímetros. Sin embargo, en este caso se agrega una mayor capacidad de conectividad, al incluir compatibilidad WiFi, Bluetooth y 4G de forma nativa.

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Esto permite que los usuarios puedan controlar el robot en todo momento, manteniéndolo siempre localizado y permitiendo programaciones complejas y actualizaciones de 'software', que "optimizan continuamente su eficiencia de corte", como ha explicado la tecnológica.

SERIE TODOTERRENO CON ROCKMOW Z1

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Como buque insignia, Roborock ha lanzado la serie RockMow Z1, que se compone de los modelos estándar y LiDAR, y que destaca por incorporar un sistema de tracción total 4WD, lo que le permite escalar pendientes extremas que ascienden hasta el 80 por ciento y superar obstáculos de hasta 8 cm.

La compañía también ha destacado su sistema de dirección activa patentado, que permite giros sobre su propio eje sin dañar la hierba, además de disponer de una suspensión dinámica que absorbe las irregularidades del suelo.

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Para moverse, en el caso del modelo Z1 estándar dispone del sistema Quad Vision para una navegación visual panorámica de grandes áreas y utiliza RTK de banda completa para un mapeo preciso. Por su parte, el modelo Z1 LiDAR, incorpora un sensor láser 3D de 360 grados y dos cámaras para detectar objetos a distancias de hasta 70 metros. Además, utilizando el láser junto con VSLAM, crea y memoriza los recorridos en el césped. Ambos cuentan con conectividad 4G LTE.

Con todo ello, también cabe destacar que toda la gama dispone de una certificación IPX6 y se gestiona de forma centralizada a través de la 'app' de Roborock, desde donde se pueden configurar cuestiones como las zonas de exclusión, ajustar alturas de corte o activar el 'Modo protección de fauna', que detiene la actividad durante la noche para proteger a los animales pequeños.

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Los usuarios ya pueden adquirir el nuevo RockNeo Q1 en España desde 899 euros, así como el RockMow S1 desde 1.299 euros. En el caso del RockMow Z1 estándar se ha lanzado por 1.999 euros y la versión RockMow Z1 LiDAR por 2.699 euros.