Repsol inicia operación comercial de proyecto solar de 825 MW en EEUU y supera los 2 GW 'verdes' en el país

Repsol ha iniciado la operación comercial en su proyecto 'Pinnington Solar', situado en Texas (Estados Unidos) y que con 825 megavatios (MW) es uno de los mayores proyectos solares del grupo en el país, informó la compañía.

Con la incorporación de esta planta, y junto con otros activos solares y de baterías ya en funcionamiento, la capacidad total de energías renovables de Repsol en Estados Unidos supera los 2.000 MW.

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En Texas, la cartera de Repsol incluye Frye (632 MW), Outpost (629 MW) y Pinnington (825 MW) -todos ellos en funcionamiento-, así como Pecan Prairie (595 MW), que se encuentra en construcción, lo que consolida la posición de la compañía en el estado.

Además, en Nuevo México, la energética opera el complejo de energía solar y almacenamiento en baterías Jicarilla I y II (140 MW).

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En concreto, 'Pinnington Solar' se trata del mayor proyecto renovable individual que alcanza la operación comercial en ese estado, según el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés), y destaca también porque ha alcanzado este hito 2,5 veces más rápido que otros grandes proyectos comparables.

La energética señaló que la construcción de esta planta solar ha tenido un fuerte impacto positivo en la economía local, ya que ha generado unos 700 puestos de trabajo y ha aportado una importante actividad económica durante la fase de desarrollo.

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El proyecto cuenta con 1,5 millones de paneles solares y su generación anual de energía evitará la emisión de aproximadamente un millón de toneladas de CO2. Además, mejora la fiabilidad de la red eléctrica de Texas, aportando una capacidad significativa y contribuyendo a una combinación energética más resiliente y diversificada.

El consejero delegado de Repsol Renewables North America, Federico Toro, destacó que esta planta "establece un nuevo referente en el suministro de energía renovable en Estados Unidos, combinando un escalado sin precedentes con un ritmo excepcional".

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"Alcanzar la fase de operación comercial refleja una sólida ejecución, una profunda cultura de seguridad y el compromiso de los equipos que respaldan este proyecto", dijo.