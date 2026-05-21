Reino Unido revela que expríncipe Andrés no fue sometido a auditoría para su cargo como enviado comercial

El Gobierno de Reino Unido ha publicado un conjunto de documentos relacionados con el nombramiento del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor como enviado comercial en 2001 que apuntan a que no se llevaron a cabo investigaciones o auditorías sobre su persona para identificar posibles conflictos de interés o riesgos reputacionales.

"No hemos encontrado pruebas de que se haya llevado a cabo un proceso formal de diligencias debidas o de verificación de antecedentes. Tampoco hay pruebas de que se haya considerado dicha posibilidad", ha indicado el ministro de Comercio y Seguridad Económica, Chris Bryant, en un comunicado.

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En este sentido, ha afirmado que el nombramiento entonces "representaba una continuación de la participación de la Familia Real en la promoción del comercio y la inversión" tras la decisión del duque de Kent de renunciar a sus funciones como vicepresidente de British Trade International, organización gubernamental responsable de promover el comercio internacional y la inversión extranjera.

El titular de Comercio británico ha explicado que la difusión de esta información por parte del Gobierno se produce tras una solicitud por parte de los diputados realizada el pasado mes de febrero a fin de esclarecer las razones que llevaron al nombramiento del expríncipe Andrés, investigado por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

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"Identificar los documentos históricos solicitados por la Cámara no ha sido una tarea sencilla. Hace 25 años, los departamentos gubernamentales utilizaban principalmente sistemas de archivo en papel. Hemos tenido que localizar archivos que pudieran contener información relevante, recuperarlos del archivo y realizar búsquedas manuales", ha detallado.

Muchos de los documentos, ha explicado, han sido redactados o editados "para eliminar información personal" y aquella que pueda perjudicar las relaciones exteriores de Reino Unido. "Hemos consultado con la Policía para garantizar que la divulgación de esta información no perjudique su investigación", ha expresado.

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De la misma forma, ha señalado que se ha editado información relativa a "comunicaciones con la Realeza" en el lote de documentos. "Puedo asegurar a la Cámara que hemos actuado con la máxima transparencia", ha precisado.

Uno de los documentos revela que la difunta reina Isabel II solicitó que su hijo Andrés Mountbatten-Windsor fuera nombrado enviado comercial de Reino Unido, según se desprende de unas declaraciones del director ejecutivo de British Trade International en una carta.

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"ERA LA NORMA"

Más tarde, Bryant se ha enfrentado al escrutinio de los diputados ante la Cámara de los Comunes y ha defendido que "era la norma" no solicitar auditorías para miembros de la Corona británica, mientras que con los datos disponibles los ministros no hubieran podido identificar los vínculos de Andrés con Epstein.

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El titular de Comercio ha explicado además que los enviados comerciales actuales en Reino Unido distan mucho del cargo que tenía entonces el expríncipe, ya que ahora son miembros del Parlamento y están sujetos a su código de conducta.

"Se ha publicado todo lo relacionado con ese período. No creo que haya nada más que se pueda encontrar", ha argüido, en alusión así a que no es probable que el Gobierno del primer ministro Keir Starmer publique otro lote de documentos sobre el nombramiento.

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El expríncipe Andrés fue detenido en su casa de Sandringham a finales de febrero por mala conducta en un cargo público, un arresto que se produjo semanas después de que la Familia Real británica iniciara el proceso formal para retirar sus títulos.

El otrora miembro de la Realeza fue expulsado de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, en una actuación que fue defendida como "necesaria" a pesar de que continuaba negando las acusaciones en su contra y de que en octubre de 2025 renunció a sus títulos, entre ellos el de duque de York.

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