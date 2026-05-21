ONG, cautelosas ante sentencia del Supremo israelí que permite su expulsión de Gaza

Redacción Internacional, 21 may (EFE).- Las ONG afectadas por la decisión tomada el miércoles por el Tribunal Supremo de Israel que avala la orden del gobierno israelí de expulsarlas de Gaza y Cisjordania se muestran cautelosas y aseguran que están estudiando la sentencia para tomar las acciones correspondientes.

"Seguimos analizando la sentencia del Tribunal Superior de Israel con nuestros asesores legales, AIDA y las organizaciones peticionarias. Confirmamos que la petición relativa al régimen de registro de las ONG internacionales ha sido desestimada", dijeron fuentes de Oxfam, una de las organizaciones afectadas.

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En la misma línea se pronunciaron por el momento Médicos Sin Fronteras (MSF) y también Médicos del Mundo, quienes explicaron que están "evaluando la compleja resolución" con los abogados y no van a emitir "declaraciones que pueden afectar a nuestros compañeros y nuestras actividades en terreno".

La resolución del Supremo, fechada este martes y que se produce después de que a finales de febrero el Supremo congelara esta decisión en espera de pronunciarse sobre el recurso, da un plazo de 30 días a las organizaciones para cumplir con el nuevo procedimiento de registro establecido por el Gobierno israelí, que se niegan a complementar porque supone dar información a Israel sobre sus empleados palestinos.

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La orden de expulsión, anunciada el 30 de diciembre de 2025 por Israel, establecía que las ONG deben dar a las autoridades israelíes "información completa y verificable sobre sus empleados", acusando a estas organizaciones de que "personas afiliadas" a ellas estaban vinculadas a organizaciones islamistas palestinas.

La expulsión afecta a 35 ONG de España, Holanda, Japón, Suiza, Suecia, Francia, Reino Unido o Canadá, y entre ellas figuran algunas de renombre como MSF, Acción contra el Hambre, OXFAM o Movimiento por la Paz.

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MSF cuenta con más de 1.400 trabajadores palestinos en Gaza y presta servicio a dos hospitales de campaña, cuatro centros de salud primaria y seis puntos médicos, en un contexto en el que el sistema sanitario de la Franja quedó prácticamente destruido durante los más de dos años de bombardeos y ataques israelíes.

Además son el mayor productor de agua potable en la Franja de Gaza después de las autoridades locales, llegando a producir o distribuir más de 5,3 millones de litros de agua al día (lo que cubre las necesidades básicas de uno de cada cinco habitantes).

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Oxfam, por su parte, trabaja con casi un centenar de trabajadores en Gaza y Cisjordania en conjunto con más de 30 organizaciones locales en territorios palestinos desde 1950, en proyectos de emergencias, agua, higiene y saneamiento.

Por ello, mientras estudian la sentencia y analizan sus perspectivas de futuro, las fuentes de esta ONG recuerdan que "en un momento de necesidad extrema y graves restricciones de acceso, cualquier limitación adicional a las organizaciones humanitarias que actúan con principios corre el riesgo de socavar la asistencia vital a las comunidades palestinas".

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"Mantenemos nuestro compromiso de seguir apoyando a las personas a las que servimos en el territorio palestino ocupado, a través de todos los canales locales a nuestro alcance", zanjaron. EFE