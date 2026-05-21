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Mueren cuatro palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego en vigor

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Al menos cuatro palestinos han muerto este jueves a causa de ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra distintos puntos de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 en línea con el acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, dos palestinos han muerto en Al Mauasi, en Rafá, mientras que otros dos han muerto en Al Qarara (sur) y Beit Lahia (norte). Fuentes hospitalarias citadas por 'Filastin' han indicado que entre las víctimas mortales hay un niño.

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Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado 881 muertos desde el inicio del alto el fuego y han elevado a más de 72.700 los muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial--.

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