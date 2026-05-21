Las fuerzas de seguridad matan a cuatro supuestos terroristas en una operación en el norte de Pakistán

Las fuerzas de seguridad de Pakistán han matado este jueves a cuatro supuestos terroristas, entre ellos un presunto comandante del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, en una nueva operación en la región de Waziristán Norte, situada cerca de la frontera con Afganistán.

Fuentes de seguridad citadas por el diario paquistaní 'Dawn' han especificado que la operación ha sido lanzada en el área de Spinuam, antes de apuntar que sobre el comandante, identificado como Umar, alias 'Jan Mir', pesaba una recompensa de tres millones de rupias paquistaníes (cerca de 9.275 euros).

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Así, el sospechoso estaba acusado de planificar varios atentados contra las fuerzas de seguridad y la población civil, así como de crear búnkeres y túneles en los alrededores de una mezquita en la zona.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

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