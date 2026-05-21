La Reina Letizia reedita su idilio con Felipe Varela recuperando un elegante vestido blanco de tweed

Segundo y último compromiso de la semana para la Reina Letizia, que este jueves ha visitado la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez (Madrid), con motivo de la celebración del X Aniversario del nuevo edificio en el que encuentra ubicada la Academia, un complejo de más de 22.000 metros cuadrados que alberga 17 aulas, laboratorios de ciencias forenses y un salón de actos, además de la sede del Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC), donde los alumnos obtienen titulaciones de grado como Ingeniería de la Seguridad.

Y si este miércoles en la entrega de los Premios 'Luis Carandell' de Periodismo Parlamentario celebrados en el Palacio del Senado deslumbró al recuperar su favorecedor vestido rojo de Adolfo Domínguez con manguita tipo capa que la Princesa Leonor tiene igual en color verde botella, en su nueva aparición nos ha dejado sencillamente sin palabras al rescatar uno de sus diseños más aplaudidos de Felipe Varela.

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Reeditando su idilio con el que fue su diseñador de cabecera en sus primeros años como miembro de la Familia Real -y para muchos el germen de la elegancia que define a la Monarca, que se ha ganado por méritos propios ocupar un puesto en en ranking de honor de las 'royals' mejor vestidas del mundo-, Doña Letizia ha lucido este jueves un precioso vestido blanco de tweed tipo Chanel del creador madrileño que estrenó en 2017, que le hemos visto hasta en 6 ocasiones, y que hacía 5 años que no se ponía.

Un elegantísimo modelo con cuerpo tipo chaqueta con escote en pico con solapas marcadas y botonadura frontal hasta la cintura, manga francesa, y falda midi lápiz con dos bolsillos anchos delanteros, que le sienta como un guante y se ajusta a su silueta a la perfección. Lo ha combinado con complementos en negro, logrando un contraste cromático impecable: un cinturón estrecho de piel negro con hebilla metalizada, unos salones slingback de tacón sensato, y uno de sus bolsos favoritos, el modelo Doma Insignia Satchel de Carolina Herrera que tiene en varios colores y que hoy ha lucido en negro. Un estilismo sencillamente perfecto y que derrocha sofisticación al que ha puesto la guinda con unos pendientes de perlas colgantes.

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