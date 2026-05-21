Agencias

La Justicia turca anula la elección en 2023 del líder del principal partido opositor

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Viena, 21 may (EFE).- Un tribunal de Ankara ha anulado este jueves el nombramiento en el año 2023 de Özgür Özel como presidente del partido socialdemócrata CHP, al considerar que hubo amaños en el que congreso en el que fue elegido, en un nuevo golpe judicial al principal partido opositor al presidente Recep Tayyip Erdogan.

La decisión judicial establece que se debe restituir al frente del partido a Kemal Kiliçdaroglu, dirigente de la formación socialdemócrata desde 2010.

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El CHP ganó las elecciones locales de 2024, en la primera derrota del partido islamista AKP de Erdogan en 23 años, y desde entonces numerosos alcaldes socialdemócratas han sido destituidos y detenidos por acusación de corrupción, incluido el regidor de Estambul, Ekrem Imamoglu, que iba a disputar la presidencia en 2028. EFE

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