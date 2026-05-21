La familia real de Malasia exige a TikTok frenar cuentas falsas y ataques contra el sultán

Bangkok, 21 may (EFE).- La familia real de Malasia exigió este jueves a TikTok adoptar medidas estrictas contra los responsables de crear una cuenta falsa utilizada para insultar y difamar al sultán Ibrahim Iskandar, ante lo que considera una falta de acción de la plataforma para frenar el contenido ofensivo.

El perfil, que operaba bajo el nombre de “Sultan Ibrahim”, utilizaba Inteligencia Artificial (IA) para difundir información falsa sobre el monarca, incluida la afirmación de que consumía carne de cerdo, una acusación especialmente delicada en este país de mayoría musulmana, según el medio público Bermana.

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"A pesar de las notificaciones y los contactos previos, la respuesta de TikTok ha resultado insatisfactoria, especialmente en lo que respecta a la eliminación inmediata y la prevención de la difusión de material perjudicial", indicó la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia en un comunicado de prensa.

La comisión emitió un requerimiento legal en el que exige a TikTok adoptar medidas correctivas inmediatas, entre ellas, reforzar sus mecanismos de moderación y aplicar de forma más eficaz la legislación contra contenidos que vulneren las leyes y normas de Malasia.

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No obstante, la institución no precisó si impondrá algún tipo de sanción a la plataforma ni si el requerimiento constituye, por ahora, únicamente una advertencia formal.

El ministro de Comunicaciones, Datuk Fahmi Fadzil, acusó hace dos semanas a Meta por su incapacidad a la hora de "frenar y eliminar eficazmente las cuentas falsas en redes sociales que suplantan la identidad de miembros de familias reales en sus plataformas", tras afirmar que el asunto había sido planteado en varias ocasiones al gigante tecnológico.

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Fahmi hizo esas declaraciones después de que las autoridades malasias descubrieran 15.296 cuentas falsas que utilizaban las identidades de 26 miembros de la familia real entre enero y abril de este año, recogió el periódico The Star.

Los nueve sultanes de Malasia se suceden en el trono cada cinco años, con la familia de Johor ahora a cargo, siguiendo un inusual sistema rotatorio de la monarquía.

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Aunque su papel es principalmente ceremonial, la monarquía ha adquirido una relevancia cada vez mayor en medio de la turbulenta escena política de Malasia y llegó a desempeñar un rol clave durante la crisis política que vivió el país entre 2020 y 2022, que culminó con el ascenso de Anwar Ibrahim como primer ministro. EFE