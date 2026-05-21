Kiev dice haber infligido un centenar de bajas a Rusia en ataque a base del FSB en Jersón

Kiev, 21 may (EFE).- Un ataque del Centro de Operaciones Especiales 'A' del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) contra una base del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) en la parte ocupada de la región ucraniana de Jersón ha causado alrededor de un centenar de bajas entre el personal ruso, según dijo en sus rede sociales el presidente Volodímir Zelenski.

Añadió que en la misma acción fue destruido un sistema de misiles tierra aire Pantsir-S1.

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“Gracias a esta operación, las bajas rusas suman alrededor de un centenar de ocupantes muertos y heridos”, escribió el presidente ucraniano.

Zelenski compartió junto a su mensaje un vídeo del SBU en el que se ve a varios drones destruir varios edificios del perímetro de la base del FSB.

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Ucrania ha intensificado en las últimas semanas los ataques con drones de alcance medio contra sistemas de defensa aérea, puestos de mando y otras infraestructuras militares y de logística de las fuerzas rusas en los territorios ocupados. EFE