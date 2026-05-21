Irán indica que 31 buques cruzaron Ormuz en las últimas 24 horas "con coordinación" de la Guardia Revolucionaria

La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní ha informado este jueves de que 31 buques han cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas, después de que el organismo creado por Teherán para gestionar el tráfico marítimo en este paso haya definido los límites de su "jurisdicción" en la zona.

Así lo ha dicho en una nota difundida por la cadena estatal IRIB en la que ha precisado que se trata de "petroleros, portacontenedores y otros buques mercantes" que transitaron Ormuz bajo su "coordinación y seguridad".

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Asimismo, la Armada ha subrayado sus esfuerzos por "establecer una ruta segura y despejada" en la zona "a pesar de la agresión del Ejército estadounidense" y de una "inseguridad sin precedentes" en el golfo Pérsico.

El organismo creado por Irán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, la denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) publicó este miércoles un mapa con los límites de su "jurisdicción" en la zona, uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio internacional, en el marco de las acciones iraníes en respuesta a la citada ofensiva, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.

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Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este jueves que sus fuerzas han "redirigido a 94 buques comerciales e inmovilizado a cuatro" en cumplimiento del bloqueo impuesto a los puertos iraníes por la Administración Trump.

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que el presidente Donald Trump afirmara en respuesta --tras aplaudir el gesto de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a los puertos iraníes a través de esta vía.

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Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a negociar a Islamabad al considerar que estas acciones suponen una violación del alto el fuego.