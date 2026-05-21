El presidente designado de la COP31 insiste en acelerar la acción contra crisis climática

Berlín, 20 may (EFE).- El presidente designado de la XXXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP31), Murat Kurum, subrayó en una carta a los países participantes la importancia de la cooperación multilateral en la lucha contra la crisis climática y la necesidad de acelerar las inversiones en energías renovables y la acción climática en general.

En un comunicado difundido este jueves desde Copenhague, donde se celebra una reunión ministerial sobre el clima, el ministro de Medio Ambiente turco, cuyo país acogerá en noviembre la COP31, instó junto con su homólogo austrialiano, que ayudará a organizar la conferencia, a agilizar la acciones para hacer frente a la crisis climática.

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"En estos tiempos de incertidumbre, acelerar la acción contra el cambio climático y alcanzar resultados negociados potentes es más importante que nunca. La acción colectiva en la COP31, fortalecida por el marco del sistema multilateral más amplio, sigue siendo nuestra herramienta más fuerte para lidiar con el reto global del cambio climático", reza la carta.

"La COP31 presenta una oportunidad vital para seguir acelerando este impulso, en particular en los ámbitos de la energía limpia, la electrificación y la infraestructura resiliente", agrega el documento.

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Según declaró Kurum, a través del nuevo modelo de presidencia que se estrena con la COP31 -en la que Austria asumirá la presidencia de las negociaciones-, Turquía pretende contribuir a dar forma a una nueva era de diplomacia climática, caracterizada por una acción "más rápida, más efectiva y más creíble".

Por su parte, el ministro australiano de Cambio Climático, Chris Bowen, explicó que la COP de Antalya aspira a fortalecer los flujos de trabajo en áreas como la mitigación, la adaptación y la financiación, así como en ámbitos como la transición justa, la agricultura y la transparencia.

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Además, también manifestó el deseo de retomar y avanzar en los diálogos mantenidos la pasada COP30 sobre el balance global (Global Stocktake), las finanzas y el comercio, y de apoyar la implementación de los mandatos relacionados con el océano, las medidas de respuesta y el género.

Junto con los anfitriones de las anteriores ediciones de la COP en Azerbaiyán y Brasil, Kurum también firmó en Copenhague un llamamiento conjunto para pedir propuestas de cara a su "Misión de Belém para 1,5 ºC", una iniciativa lanzada para fortalecer las contribuciones nacionales, acelerar los planes de adaptación e incrementar la capacidad de implementación.

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