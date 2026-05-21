Apple transmitirá el Galaxy-Dynamo de la MLS filmado en directo completamente con iPhone

Chicago (EE.UU.), 21 may (EFE).- Apple, dueña de los derechos televisivos de la MLS, transmitirá este sábado el partido entre Los Ángeles Galaxy y Houston Dynamo filmado en directo completamente con un iPhone.

Será la primera vez que un evento deportivo profesional se transmita de esta manera, destacó Apple en un comunicado.

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Apple usará un iPhone 17 Pro para filmar el partido de Los Ángeles, correspondiente a la decimoquinta jornada de la MLS.

La MLS firmó en 2023 un histórico acuerdo de diez años con Apple para la transmisión en directo de todos sus partidos a nivel global. EFE

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