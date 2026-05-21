Igualdad destina hasta siete millones a programas contra formas de violencia hacia las mujeres, incluida la prostitución

El Ministerio de Igualdad ha convocado subvenciones públicas, de hasta siete millones de euros, para programas y proyectos de concienciación, prevención, sensibilización, investigación e innovación con el fin de erradicar distintas formas de violencia contra las mujeres, incluida la prostitución, según recoge este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En este sentido, podrán optar a estas ayudas organizaciones que incluyan entre sus fines estatutarios la promoción de la igualdad de oportunidades, la defensa de los derechos humanos de las mujeres y el desarrollo de la perspectiva de género en ámbitos sociales, jurídicos, económicos y políticos.

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También se contempla la participación de entidades con experiencia acreditada en proyectos de sensibilización, prevención, investigación e innovación relacionados con las distintas formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la prostitución, la explotación sexual y la "explotación reproductiva" vinculada a la gestación por subrogación.

Igualmnete, el BOE recoge que las ayudas estás destinadas a programas de "concienciación, prevención, sensibilización, investigación e innovación, para la erradicación de las distintas formas de violencia contra las mujeres y difundir los valores de igualdad, diversidad y tolerancia".

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La cuantía total de la subvención tendrá un importe máximo de siete millones de euros y la cuantía de cada subvención concedida será proporcional a la puntuación obtenida en aplicación de los criterios objetivos de ponderación establecidos en la orden de bases reguladoras, en su artículo séptimo.

En cuanto al plazo de presentación de las solicitudes, se formalizarán exclusivamente por vía electrónica, accediendo al formulario a través de la sede electrónica, en un plazo de quince días hábiles a partir de este viernes 22 de mayo.

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La solicitud deberá ir acompañada, en el momento de su presentación, entre otros documentos, de una memoria explicativa de la entidad, una descripción del proyecto y tres declaraciones responsables.

El departamento que dirige Ana Redondo modificó en febrero las bases reguladoras de sus subvenciones para programas de sensibilización, prevención e investigación sobre las violencias contra las mujeres para entidades que asuman el enfoque abolicionista sobre la prostitución en "coherencia" con sus políticas.

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