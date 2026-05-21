FundéuRAE: “batería externa” o “cargador portátil”, mejor que “power bank”

Madrid, 21 may (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que la expresión inglesa “power bank”, que alude al dispositivo portátil que permite cargar la batería de diversos aparatos electrónicos, tiene alternativas en español como “batería externa” o “cargador portátil”.

En las noticias sobre tecnología, es frecuente encontrar frases como “Así es la power bank más delgada del mercado”, “Las mejores power banks solares para cargar tu móvil” o “Qué power bank comprar para no tener problemas en los aeropuertos”.

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Una opción extendida en el uso es “batería externa”, que describe con precisión la naturaleza del aparato: una batería que se sitúa fuera del dispositivo principal. Por otra parte, “cargador portátil” destaca la función principal y la facilidad de transporte, por lo que es una alternativa también válida, al igual que “batería portátil”. En contextos más técnicos y en referencia sobre todo a los que tienen mayor volumen y capacidad, se pueden encontrar expresiones como “acumulador (de energía)” o “batería de respaldo”.

Dado que ya hay denominaciones asentadas en español, no hay razón para recurrir a la forma inglesa, por lo que en los enunciados anteriores lo adecuado habría sido, por ejemplo, “Así es el cargador portátil más delgado del mercado”, “Las mejores baterías externas solares para cargar tu móvil” y “Qué batería portátil comprar para no tener problemas en los aeropuertos”.

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La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE