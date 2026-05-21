Ernesto Valverde, sobre Edin Terzic: "Un cambio le puede venir bien al equipo"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, reconoció al hablar de su sucesor en el banquillo rojiblanco, Edin Terzic, que "un cambio le puede venir bien al equipo", antes de despedirse "bien y contento" de la entidad vasca este sábado (21.00) en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

"Todo fue muy emocionante. Desde el principio hasta el final. La pena fue que no marcáramos un gol que nos diera esperanza europea para esta semana. El equipo mereció ganar, sin ninguna duda. Me voy bien y contento. Es emocionante para mí. Es difícil, pero está bien despedirse así. Siempre me ha gustado que los jugadores importantes se fueran bien y este año me ha tocado a mí", dijo el técnico en declaraciones publicadas por el club en su página web.

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El Athletic ya no tiene opciones de entrar en Europa, pero quieren "terminar bien", aunque saben "lo difícil que es ir al Bernabéu". "Estamos centrados en esos 90 minutos. Luego hay un Mundial y vacaciones, pero lo importante para nosotros es centrarnos en el partido e intentar hacer un buen juego. Es complicado, pero lo tenemos que intentar", señaló.

El extremeño, además, valoró la llegada de Terzic al banquillo de los 'leones' para la próxima temporada, del que dijo que espera "lo mejor". "Yo ahora seré un aficionado más y lo que queremos es que le vaya bien. Porque lo más importante para todos es que el Athletic este lo más arriba posible y él pueda transmitir bien sus ideas. Un cambio le puede venir bien al equipo. Le deseo toda la suerte del mundo", expresó.

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Finalmente, Valverde abordó el significado que el Athletic Club tiene en su carrera, primero como jugador (1990-1996) y después como entrenador. "El día que me ficharon me hicieron un gran favor. Es el sitio en el que más he podido involucrarme", agradeció.

"Aquí es donde mejor me he reconocido y donde he crecido de otra manera. Siempre he sentido el impulso de toda la gente que he tenido aquí detrás de mí trabajando y eso para mí es increíble. En todos los equipos pasa lo mismo, pero aquí se vive más. En el Athletic somos un clan y es lo que hay", agregó.

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Ahora, Valverde afronta su último encuentro al frente del Athletic en su tercera etapa en el banquillo rojiblanco, con la Copa del Rey de 2024 como un logro que recordará "siempre". "Hay momentos, remontadas, partidos que nos la hemos jugado, determinadas situaciones que he tenido en San Mamés... Pero no hay nada como ganar una Copa después de 40 años. Por lo que significó para todo el mundo, me quedo con ese momento", zanjó.