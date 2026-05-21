El Valencia afronta el sueño de Atenas con identidad propia, sin presión ni experiencia

Redacción deportes, 21 may (EFE).- El Valencia Basket afrontará a partir de este viernes la Final a Cuatro de la Euroliga, un sueño para la entidad, avalado por la sólida y atractiva identidad de juego que ha mostrado durante todo el curso de la mano de su técnico Pedro Martínez, sin experiencia previa en esta fase final y sin demasiada presión, al ser además, con mucho, el presupuesto más bajo de los cuatro contendientes.

Pese a que el club 'taronja' desplazó el miércoles a Atenas (Grecia) a dieciséis jugadores solo trece tienen posibilidades de disputar el torneo. Se da por segura la baja de Xabi López-Arostegui, que está fuera del equipo desde hace meses por problemas musculares, y casi la de Josep Puerto, que sufrió un fuerte esguince en el tobillo izquierdo en el tercer choque de los cuartos de final ante el Panathinaikos.

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En el caso de Álvaro Cárdenas, el joven base granadino que se ha unido recientemente a la plantilla tras su cesión en el Peristeri, ni siquiera está inscrito en la competición.

Pedro Martínez tendrá por tanto que realizar un descarte técnico en cada uno de los partidos que dispute su equipo. En principio, y tal y como ha ido la temporada, el exterior Isaac Nogués y el interior Yankuba Sima son los principales candidatos.

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El técnico catalán, que ya condujo al Valencia Basket en 2017 a su único título de la Liga Endesa, vive su segunda campaña en su segunda etapa en la entidad. El pasado curso ya implementó una filosofía de juego rápido con muchos tiros de tres puntos y una voluntad innegociable de controlar el rebote en ambas canastas para sostenerla.

La mejoría de jugadores que ya estaban en la 2024-25 como Jean Montero, Sergio De Larrea, Papi Badio, Puerto, Jaime Pradilla y Nate Reuvers y la llegada de otros como Kameron Taylor, Omari Moore y Braxton Key le han permitido perfeccionar un modelo en el que Darius Thompson y Matt Costello aportan la mayor experiencia.

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El Valencia Basket firmó un brillante segundo puesto en la fase regular, algo que su técnico, achacó al esfuerzo y la entrega de sus jugadores pero también a un punto de inconsciencia. "Están locos, creen que podemos ganar a todos", señaló en su día.

Después de haber disfrutado de un primer título, la Supercopa, de su nueva casa, el flamante Roig Arena, y del juego de su equipo durante todo el curso, los aficionados del club valenciano, con su máximo accionista Juan Roig a la cabeza, vibraron hace unos días con la serie de cuartos de final ante el Panathinaikos, en la que su equipo logró por segunda vez en la historia de la Euroliga levantar un 0-2.

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Ahora más de mil 'taronjas' acompañarán en Atenas a un equipo dispuesto a romper nuevamente los pronósticos, como ya hizo el club en 1998, cuando se convirtió en el primer equipo en ganar una Copa del Rey en la edición de su debut, algo que nadie ha vuelto a lograr. EFE