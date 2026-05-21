El PIB de la OCDE se acelera en el primer trimestre, con un incremento del 0,4%

El ritmo de crecimiento de las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó en el 0,4%, acelerándose frente al 0,2% marcado en los últimos tres meses del año anterior, aunque por debajo del crecimiento del tercer trimestre de 2025, en un contexto marcado por la guerra de Irán.

En este periodo, 20 países ha experimentado aumentos en su PIB, de los 28 estados que forman parte de la organización, mientras que dos países no vieron modificaciones en el tamaño de sus economías y otros seis miembros redujeron su PIB.

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Dentro de los países del G7, cabe destacar el desempeño de Reino Unido y Estados Unidos que experimentaron fuertes impulsos de sus economías en comparación al anterior trimestre. El PIB británico creció un 0,6%, frente al 0,2% de los últimos tres meses de 2025, gracias principalmente al aumento del consumo privado y público.

Por su parte, el PIB estadounidense aumentó en un 0,5%, frente al 0,1% anterior, estimulado por la recuperación del consumo público y las exportaciones, así como el aumento de la inversión, que permitió expandir el crecimiento económico.

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El resto de países del G7 presentaron mejores datos en este primer trimestre menos Italia. El país transalpino rebajó el crecimiento de su economía del 0,2% de finales del ejercicio anterior hasta el 0,1% anotado entre enero y marzo.

Por otro lado, Corea del Sur encabezó el ranking de incrementos trimestrales en este primer periodo y repuntó su PIB hasta un 1,7%, una importante mejora en comparación al dato del anterior trimestre en el que redujo en crecimiento de su economía en un 0,2%.

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Finlandia (0,9%), Hungría (0,8%) y Suiza (0,8%) continúan la lista de mayores incrementos de la OCDE, mientras que en el lado contrario se sitúan Irlanda (-2%), Israel (-0,8%) y México (-0,8%), con los peores desempeños de sus economías.

En términos interanuales, el crecimiento del PIB de la OCDE aumentó ligeramente en el primer trimestre respecto al anterior, pasando del 1,7% al 1,8%. Entre las economías del G7, Estados Unidos registró el mayor aumento anual (2,7%), mientras que Alemania registró el menor (0,3%).

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El PIB de España creció en el primer trimestre un 0,6%, por debajo del dato del anterior periodo en el que se situaba en un 0,8%. En términos interanuales, el ritmo de crecimiento de la economía española alcanzó el 2,7%, una décima más que los últimos tres meses de 2025.