El enviado de EE.UU. en Taiwán rebaja el tono a las palabras de Trump sobre la isla

Taipéi, 21 may (EFE).- El máximo representante de Estados Unidos en Taiwán reafirmó este jueves que la política de Washington hacia la isla no ha cambiado, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera durante su reciente visita a China que una eventual venta de armas a Taipéi podría utilizarse como elemento de negociación con Pekín.

El director del Instituto Americano en Taiwán (AIT), Raymond Greene, el embajador 'de facto' de EE.UU. en la isla, aseguró en una entrevista con la agencia de noticias CNA que esa posición fue trasladada "claramente" a la parte china y subrayó que la política estadounidense sigue basada en los Tres Comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las Seis Garantías.

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Greene afirmó además que ese marco lo han mantenido administraciones de ambos partidos durante décadas y sostuvo que ha contribuido a preservar la estabilidad en el estrecho de Taiwán durante casi medio siglo.

El funcionario aseguró asimismo que la reciente reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, produjo resultados "satisfactorios" para Washington, y sostuvo que unas relaciones estables entre ambas potencias pueden contribuir a la seguridad regional, incluido el estrecho de Taiwán.

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El diplomático agregó además que Estados Unidos no considera incompatibles unas relaciones estables con China y una relación sólida con Taiwán, y pidió a Pekín entablar contactos con los líderes elegidos democráticamente en la isla "sin condiciones previas" y reducir la presión militar sobre el territorio.

El director del AIT también valoró positivamente la aprobación en Taiwán de un presupuesto especial de defensa y expresó su deseo de que el Legislativo apruebe nuevas partidas para capacidades solicitadas por el Ministerio de Defensa, incluidos drones y sistemas integrados de defensa aérea y antimisiles.

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Estas palabras llegan un día después de que Trump afirmara que estaría dispuesto a hablar con Lai antes de tomar una decisión sobre una posible venta de armas a la isla y asegurara que Washington trabajará para abordar el "problema de Taiwán".

Desde Taipéi, el Ejecutivo isleño indicó que Lai también está "dispuesto" a mantener conversaciones con el mandatario estadounidense.

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China considera a Taiwán como una "parte inalienable" de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada de forma tajante por el Gobierno taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.

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En diciembre de 2016, Trump dialogó por teléfono con la entonces presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, cuando era presidente electo, algo que enfureció a China. EFE