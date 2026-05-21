EEUU estima una temporada de ciclones del Atlántico menor a la media con hasta 6 huracanes

Miami (EE.UU.), 21 may (EFE).- La temporada de ciclones del Atlántico tendrá este año hasta 6 huracanes y 14 tormentas con nombre, por debajo del promedio histórico, según ha pronosticado este jueves la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos.
El organismo científico estimó en su proyección, que realiza anualmente antes del inicio de la temporada el 1 de junio, que este año habrá entre 8 y 14 tormentas con nombre (vientos de 63 kilómetros por hora o más), entre 3 y 6 huracanes (119 km/h o más) y entre 1 y 3 huracanes mayores (más de 179 km/h).
"La NOAA pronostica una temporada por debajo de lo normal para 2026, con aproximadamente un 55 % de probabilidad de que sea inferior a lo normal, un 35 % de probabilidad de que sea cercana a lo normal y un 10 % de probabilidad de que esté por encima de lo normal", dijo en una conferencia de prensa el administrador de la NOAA, Neil Jacobs.
"Esto equivale a entre 8 y 14 tormentas con nombre, con vientos de 39 millas por hora (unos 63 km/h) o más; de estas, entre 3 y 6 se convertirán en huracanes con vientos de 74 millas por hora (unos 119 km/h) o más; y de 1 a 3 serán huracanes mayores, es decir, de categoría tres a cinco, con vientos de 111 millas por hora (unos 178 km/h) o más", agregó.EFE
