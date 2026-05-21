Dani Parejo deja el Villarreal CF: "Ha llegado el día de decir hasta luego, me voy muy satisfecho"

El centrocampista español Dani Parejo no seguirá en el Villarreal CF la próxima temporada, dejando el 'Submarino Amarillo' "muy satisfecho" después de seis temporadas, porque "ha llegado el día de decir hasta luego", porque "no es un adiós".

"El Villarreal CF y Dani Parejo separan sus caminos después de seis temporadas repletas de éxitos. El centrocampista madrileño pone fin a una brillante etapa deportiva en la que ha dejado huella y se ha convertido en una leyenda del club tras haber defendido la elástica 'grogueta' en 269 partidos y haber anotado un total de 16 goles", informó la entidad castellonense.

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Como futbolista amarillo, el mediocentro de Coslada levantó la Europa League en 2021, alcanzó las semifinales de la Champions en 2022 y ha celebrado tres clasificaciones a la máxima competición continental. Es el noveno futbolista con más partidos de la historia del Villarreal y el quinto con más encuentros de toda la historia de LaLiga.

El Villarreal le rendirá homenaje en el último partido de LaLiga EA Sports frente al Atlético de Madrid este domingo (21.00 horas), en lo que también será la fiesta de celebración de la Champions con la afición en La Cerámica. "El Villarreal le agradece su entrega y dedicación, así como el compromiso mostrado durante su brillante etapa como jugador del club, y le desea la mayor de las suertes en su futuro profesional", destacó el comunicado del club.

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"Personalmente, orgulloso de haber pertenecido a este gran club, de cómo me han tratado, de lo que he conseguido y he vivido en estos seis años. Han sido maravillosos. Con la conciencia muy tranquila por el trabajo realizado, por cómo me he sentido, por cómo me han tratado, por lo que me he dejado en cada partido y cada entrenamiento", arrancó Parejo en declaraciones publicadas por la entidad.

El centrocampista, de 37 años, reconoció que "siempre es difícil decir adiós cuando estás muy bien". "Se cierra una etapa maravillosa, espectacular, hemos disfrutado muchísimo. Y agradecer al club. A Fernando (Roig), a todas las personas que trabajan y que hacen que el club funcione muy bien, por el cariño que le dan", expresó.

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Y recordó el título de la Europa League de 2021. "Siempre cuesta romper esa barrera del primer título. "Son momentos inolvidables que van a pasar a la historia, por cómo fue el partido, los penaltis, fue todo locura. Ganar un título europeo siempre marca. No todos los jugadores pueden decir que han ganado un título europeo. Ganamos semifinales al Arsenal en casa y allí conseguimos empatar. Luego ganamos al Manchester (United), cayó el Dinamo de Kiev. Fue una Europa League bonita, jugamos contra grandes rivales y fuimos merecedores, porque fuimos mejores en cada eliminatoria. Fue bonita", relató.

"La Champions fue un camino bonito y, evidentemente, muy exigente. Nadie apostaba nada por nosotros y estábamos en semifinales. Y ya nos toca otro coco, que era el Liverpool. El partido de vuelta en casa fue un día especial. Yo nunca había visto el campo así. Al final acabamos perdiendo 2-3, pero creo que el equipo hizo una semifinal de Champions, una trayectoria en esa competición fabulosa. Llegar a semifinales no es sencillo. Son momentos que la gente y el club siempre recordará", apuntó.

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Finalmente, Parejo mostró su "orgullo y satisfacción enorme" por vestir la camiseta del Villarreal. "Ha llegado el día de decir hasta luego. No es un adiós. Separamos nuestros caminos. Me voy muy contento, muy satisfecho. Y quería dar las gracias a todos vosotros por todo lo que me habéis hecho sentir estos seis años en un club que para mí, a partir de ahora, también será mi casa y estará en mi corazón", zanjó.