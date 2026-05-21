China pide a Estados Unidos dejar de usar el "garrote judicial" contra Cuba

Pekín, 21 may (EFE).- China pidió este jueves a Estados Unidos que deje de utilizar el "garrote judicial" contra Cuba, tras la imputación estadounidense al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, y acusó a Washington de ejercer presión sobre la isla mediante sanciones unilaterales y procesos judiciales.

El portavoz de Exteriores Guo Jiakun afirmó en rueda de prensa que Pekín se opone a las sanciones "sin base en el derecho internacional", al "abuso" de medios judiciales y a que "fuerzas externas utilicen cualquier pretexto para presionar a Cuba".

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"Estados Unidos debe dejar de blandir el garrote de las sanciones y el garrote judicial y dejar de recurrir a amenazas de uso de la fuerza", declaró Guo en rueda de prensa, en respuesta a una pregunta sobre los cargos anunciados por Estados Unidos contra Castro.

El vocero agregó que China apoya "firmemente" a Cuba en la defensa de su soberanía y dignidad nacional, y reiteró su oposición a "las injerencias externas".

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La reacción china llega después de que el fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, afirmara el miércoles que esperaba que Castro compareciera ante la justicia estadounidense "por su propia voluntad o de otra forma", tras la imputación presentada contra el exmandatario cubano por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate.

La Habana rechazó las acusaciones y calificó el proceso como una nueva muestra de hostilidad por parte de Washington.

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La imputación a Castro, de 94 años y que dejó de presidir la isla en 2019, es un nuevo paso en la campaña de presión sobre la isla, que se ha intensificado desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro con nuevas amenazas y con el bloqueo a la llegada del crudo al país, que ha agravado la crisis energética y humanitaria. EFE