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'Capas Mágicas' de Canva ya permite editar imágenes estáticas y diseños planos en español

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Canva ha lanzado en español 'Capas Mágicas', una herramienta que transforma imágenes estáticas y diseños planos en archivos editables para poder modificar textos, mover elementos y adaptar composiciones sin necesidad de empezar un proyecto desde cero.

'Capas Mágicas' es capaz de convertir cualquier imagen en un diseño estructurado por capas, para que los usuarios puedan trabajar con ella y adaptarla a sus necesidades creativas o de marca.

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Esta herramienta utiliza la inteligencia artificial generativa para transformar cualquier imagen plana en un diseño editable en Canva, lo que elimina la necesidad de empezar de cero un proyecto o de dar con la indicación ('prompt') perfecta, que no altere el resultado deseado.

Admite imágenes en formato .png o .jpg y, una vez las ha convertido en un diseño editable, separa los distintos elementos visuales en objetos individuales móviles y permite modificar fondos, tipografías, colores y elementos sin perder el trabajo previo.

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Como informan desde Canva en una nota de prensa, 'Capas Mágicas' se encuentra dentro de Canva IA 2.0, y ya está disponible también en español.

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