Borrell deplora el 'plan' de Rufían y ve "catastrófico" un Gobierno dependiente de las "izquierdas soberanistas"

El exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Josep Borrell ha desdeñado el plan del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para reorganizar a la izquierda alternativa, al sostener que un Gobierno dependiente de una "confederación" de fuerzas "soberanistas" sería "catastrófico".

Así se ha expresado en un mensaje en la red social 'X' para resaltar que la "izquierda tiene en su ADN el rechazo de los nacionalismos que dividen a los trabajadores".

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"Un gobierno dependiente de una confederación de 'izquierdas soberanistas' sería catastrófico, la rendición del progresismo ante el populismo nacionalista y la fragmentación de España", ha apostillado.

Todo ello en un contexto en el que Rufián lleva apelando, tras las elecciones andaluzas, que es el momento de las izquierdas soberanistas dado que las estatales ahora son un problema. Aparte, este miércoles el portavoz de ERC en el Congreso se mostró dispuesto a encabezar un nuevo frente de izquierdas si eso favorece a la unidad del espacio.

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