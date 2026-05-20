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Lazos China-Rusia se encuentran en su mayor nivel histórico, dice Xi tras verse con Putin

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Pekín, 20 may (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, dijo este miércoles que las relaciones entre China y Rusia se encuentran "en el nivel más alto de su historia", después de reunirse en Pekín con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que realiza su vigesimoquinta visita al gigante asiático.

Xi declaró en una rueda de prensa posterior al encuentro que China y Rusia "mantienen una comunicación estratégica estrecha en todos los niveles" y "se apoyan firmemente" en "asuntos que involucran los intereses fundamentales y las principales preocupaciones de cada uno". EFE

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