España y Canadá sellan una alianza en IA y defensa para reforzar su soberanía tecnológica

Toronto (Canadá), 20 may (EFE).- España y Canadá impulsaron este miércoles una alianza estratégica en inteligencia artificial (IA), defensa y tecnologías avanzadas con la firma de un memorando bilateral y varios acuerdos empresariales destinados a reforzar la soberanía tecnológica de ambos países en un contexto de creciente competencia geopolítica y económica.

El acuerdo intergubernamental fue firmado en Toronto por el vicepresidente primero y ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro canadiense de IA e Innovación Digital, Evan Solomon, en el marco de la visita oficial de Felipe VI a Canadá.

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El memorando busca estrechar la cooperación bilateral en inteligencia artificial mediante inversiones conjuntas, el desarrollo de infraestructuras digitales, la formación de talento especializado y la colaboración entre Gobiernos y empresas, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.

Como parte de esa iniciativa, la española Indra Group y la canadiense Cohere firmaron un memorando de entendimiento para desarrollar soluciones conjuntas de “IA soberana” en España, Canadá y Europa.

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El acuerdo contempla el desarrollo de capacidades de inteligencia artificial aplicadas a defensa, interoperabilidad tecnológica y apoyo a la toma de decisiones en ejercicios y operaciones multinacionales.

Indra señaló que su plataforma IndraMind aportará capacidades soberanas de computación y gestión de datos, mientras que Cohere proporcionará modelos avanzados de lenguaje. El proyecto también prevé adaptar estas tecnologías a las lenguas oficiales de España, incluidas el catalán, euskera y gallego.

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Además, ambas compañías desarrollarán una plataforma basada en IA agéntica para ayudar a las pymes a internacionalizarse, buscar socios comerciales y reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro.

Bajo el paraguas del acuerdo bilateral también se anunciaron otros dos pactos empresariales: uno entre Cohere y la española Multiverse Computing y otro entre Multiverse y la canadiense Coveo, centrados en proyectos tecnológicos conjuntos.

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Cuerpo afirmó que la inteligencia artificial será “una de las palancas que definirán la competitividad y la soberanía económica de las próximas décadas” y defendió la cooperación entre “dos democracias” para impulsar un modelo tecnológico basado “en la confianza, la seguridad y el beneficio compartido”.

Por su parte, Solomon destacó que las alianzas internacionales son esenciales para desarrollar una IA “segura y responsable” y generar beneficios económicos a largo plazo para ambos países.

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La iniciativa se produce en un momento en que Canadá busca diversificar sus alianzas económicas y tecnológicas más allá de Estados Unidos y estrechar la cooperación con Europa en sectores considerados estratégicos, como inteligencia artificial, defensa, energía y cadenas de suministro críticas.

En declaraciones a los medios en Toronto, Cuerpo destacó la gran valoración de las empresas españolas en Canadá, y puso como ejemplo la firma del memorando de entendimiento firmado por Indra y Cohere.

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"La valoración, permítanme que la haga a través de un dato: las empresas españolas, directamente o a través de consorcios, participan en torno al 80 % de las infraestructuras que se han construido aquí. Esto deja, yo creo, a las claras la importancia y la valoración que hacen en Canadá", explicó.

"Hoy mismo, por ejemplo, teníamos aquí la firma de Indra, una de nuestras principales empresas en defensa tecnológica, con Cohere, que es una de las principales empresas canadienses de inteligencia artificial. Indra acaba de ganar también el concurso para monitorizar y llevar todo lo que es la comunicación de las torres en aeropuertos en Canadá", añadió. EFE

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