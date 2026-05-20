Emirates Islamic se convierte en nuevo patrocinador del Barça en Emiratos Árabes Unidos

El FC Barcelona anunció este miércoles un acuerdo con la entidad financiera Emirates Islamic, que se convierte en nuevo Partner Oficial de Banca Comercial del club blaugrana en Emiratos Árabes Unidos hasta junio de 2028.

La alianza entre ambas entidades permitirá el lanzamiento de la nueva 'Emirates Islamic Barça Cashback Card', una tarjeta de crédito con un programa de recompensas para sus clientes y ventajas vinculadas al club blaugrana, como acceso a entradas para partidos y merchandising oficial, con el objetivo de reforzar el vínculo entre el Barça y sus aficionados en este territorio.

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Según destacó el club catalán, la tarjeta está pensada especialmente para una afición joven y dirigida a los cerca de 1,7 millones de seguidores blaugranas en Emiratos Árabes Unidos, una cifra que representa más del 20 por ciento de la población del país y que consolida al Barça como uno de los clubes deportivos con mayor seguimiento en la región.

El Deputy Chief Executive Officer de Emirates Islamic, Mohammed Kamran Wajid, aseguró que están "orgullosos" de asociarse con un club que representa "pasión, excelencia y proyección global". "Esta colaboración nos permite ofrecer a nuestros clientes una combinación única de ventajas financieras atractivas y experiencias deportivas extraordinarias", señaló.

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Por su parte, el director de patrocinios globales del FC Barcelona, Marc Bruix, subrayó que los aficionados están "en el centro" de todo lo que hace la entidad blaugrana. "Gracias a la alianza con Emirates Islamic, podemos ofrecer a nuestros seguidores en los EAU una nueva forma de conectar con el club en su día a día", afirmó.