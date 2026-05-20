Embajador de EE.UU. en Israel dice que Ben Gvir "traicionó la dignidad" del país con vídeo

Jerusalén, 20 may (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, dijo este miércoles que el ministro radical de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, "traicionó la dignidad de su nación" tras publicar un vídeo en el que se ve a los activistas detenidos de la Flotilla esposados de rodillas y humillados.

"La flotilla fue una maniobra estúpida, pero Ben Gvir traicionó la dignidad de su nación", añadió Huckabee, que calificó las acciones del ministro de "despreciables" y se refirió a la "indignación y condena generalizadas" que el vídeo ha generado también entre el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y otros altos cargos.

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En un mensaje, Netanyahu afirmó que el vídeo "no se ajusta a los valores y normas de Israel", y explicó que ha dado instrucciones para que deporten a los activistas "lo antes posible", según un comunicado enviado por su Oficina.

Imágenes como las vistas hoy son habituales en las prisiones israelíes, donde los detenidos palestinos malviven hacinados y, según organizaciones como la ONG como B'Tselem, sufren abusos de forma sistemática, algunos hasta su muerte.

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El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, también calificó de "vergonzosa actuación" las imágenes divulgadas, donde los activistas aparecen maniatados y hacinados, mientras suena el himno de Israel y Ben Gvir ondea una bandera israelí.

En otra imagen del vídeo, se escucha la voz de un hombre que dice "el objetivo aquí es asegurar que no hay personas en el proceso" mientras policías agarran por la cabeza a los detenidos.

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El ministro, a cargo de la Policía israelí, ya visitó a activistas de otras flotillas anteriores que se dirigían a Gaza. En octubre de 2025, acudió a la prisión en el desierto del Néguev a la que fueron enviados cerca de 400 de ellos.

En esa ocasión, varios activistas de la Flotilla -deportados a Turquía- denunciaron haber sido mantenidos con las manos atadas a la espalda y sin acceso a agua ni alimentos durante entre 36 y 40 horas.

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Desde su llegada al gobierno, Ben Gvir ha promovido la escasez de alimentos, la falta de higiene y el maltrato entre los palestinos en centros de detención o prisiones israelíes, además de la pena de muerte para los condenados por asesinato en actos de terrorismo, que fue aprobada por el Parlamento. EFE