Nueve heridos y dos desaparecidos tras el incendio de un edificio residencial en Suiza

Ginebra, 19 may (EFE).- Un incendio ocurrido en la madrugada de este martes en un edificio residencial en la ciudad de San Galo (este de Suiza) causó nueve heridos, dos de ellos graves, mientras que dos residentes están desaparecidos, informó la agencia de noticias suiza ATS.

Los bomberos fueron alertados hacia las 3:30 hora local (1:30 GMT), y cuando llegaron al edificio, de varias plantas, éste ya se encontraba completamente envuelto en llamas.

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Los equipos de rescate evacuaron a 19 personas del inmueble, incluidos los nueve heridos, que fueron hospitalizados, mientras que las labores de extinción, que han involucrado a más de 80 bomberos, continuaban este martes.

Todavía se desconocen las causas del incendio, que provocó el derrumbe de parte del edificio. EFE

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